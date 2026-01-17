'En clave Levante-EMV' analiza el impacto de la captura de Nicolás Maduro en la Comunitat Valenciana

¿Quién gobierna ahora Venezuela y qué ha conseguido Trump con la operación del 3 de enero? ¿Qué ha ocurrido con la oposición? ¿Qué impacto ha tenido en la Comunitat Valenciana? ¿Cómo se han posicionado los partidos políticos? Estas son algunas de las preguntas que se responden en el primer programa de En Clave Levante-EMV.

El periódico estrena una nueva sección en la que se analiza el impacto de la captura de Nicolás Maduro en la Comunitat Valenciana. El rotativo pone en marcha un espacio semanal en el que se abordan las principales noticias de actualidad desde una perspectiva analítica, con especial atención a sus consecuencias políticas, sociales y económicas en el ámbito valenciano. De la mano de los periodistas Diego Aitor San José y Esteban San Canuto, el programa pone el foco en lo ocurrido el pasado 3 de enero. El objetivo es ofrecer claves para comprender acontecimientos internacionales y su repercusión directa en la sociedad valenciana.

El primer sábado del año, la jornada comenzó con noticias sobre unas explosiones en bases militares en Venezuela. La sorpresa aumentó horas después, cuando Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. Desde entonces, Venezuela se ha convertido en uno de los principales focos de atención mediática a nivel mundial, un hecho que tiene su reflejo también a miles de kilómetros y con un océano de por medio, donde reside una importante comunidad de venezolanos emigrados.

Diego Aitor San José es periodista de la sección de Política del rotativo, hijo de venezolano y fue freelance en América Latina en 2019. Un perfil que nos ayuda a contextualizar y comprender esta situación.