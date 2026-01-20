La borrasca Harry azota con fuerza el litoral valenciano
El paso de la borrasca Harry por la Comunitat Valenciana está dejando tras de sí un episodio meteorológico de lo más adverso y con efectos desiguales según las zonas. De esta manera, mientras que en el interior norte de Castellón se han registrado nevadas en cotas altas, el temporal marítimo está dando lugar a considerables destrozos e inundaciones en varios municipios costeros que comprenden desde Castellón hasta el norte de Alicante. Más información
