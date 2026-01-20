Josep Emili Arias

La borrasca Harry golpea el espigón de la bocana del puerto de Gandia

De película. La borrasca Harry se está cebando con el litoral de la Comunitat Valenciana. El temporal está golpeando con fuerza las playas y está provocando daños en muchas urbanizaciones y paseos marítimos de algunos puntos como el Perelló o la Marina. En Gandia, el espigón de la bocana norte del puerto se está enfrentando a olas de fuerza siete y ocho. La situación podría empeorar durante las próximas horas por efecto de la marejada ciclónica.