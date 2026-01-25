Secciones

Fatma El Mehdi, la ministra de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática, que vive desde 1975 en un campamento de refugiados

Miguel Angel Montesinos

València
Fatma El Mehdi conoce bien los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. Al principio, el polvo, las tiendas, la desubicación. Lo que falta y lo que no en esos campamentos. Lo que se puede hacer en ellos y lo que no. Cuando llegó, una niña de siete años que había caminado durante días, durante kilómetros, no imaginó que acabaría formando parte del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. Fatma es hoy la ministra de Cooperación y no ha olvidado nada de su infancia. Más información

