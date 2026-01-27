Alfons Garcia / David García Sebastiá

Alfons Garcia: "La lección de Cataluña debería aprenderse en servicios de comunicación tan saturados como los de València"

“Lo de los cercanías en Cataluña es de juzgado de guardia, pero en la Comunitat Valenciana no andamos muy lejos. Cualquier usuario sabe que las incidencias son casi diarias”, afirma el subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia en su videoanálisis semanal, en el que lamenta una cultura política que lleva a actuar con determinación frente a problemas arrastrados solo cuando suceden desgracias o grandes crisis. Más información