Los bomberos de Torrent denuncian la falta de un camión en altura desde la dana

Redacción Levante-EMV

Bomberos de Torrent

València
“Nos encontramos en el Parque de Bomberos de Torrent, se trata de un parque principal”. Así comienza el vídeo en el que los bomberos del parque de esta localidad de L’Horta, que da cobertura a una población de 400.000 personas de la comarca, tiran de ironía para denunciar que hace más de 15 meses que no se ha repuesto el vehículo en altura, que es el que permite hacer rescates, por ejemplo, en incendios de viviendas o en lugares elevados. En el vídeo que han elaborado para denunciar la falta de medios en estas instalaciones, se presenta este camión mientras la cámara recorre el parque. Pero como el vehículo “ni está ni se le espera”, el que aparece al final del vídeo es un camión de juguete. Más información

