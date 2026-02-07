Miguel Angel Montesinos

Ricardo Soriano, presidente del Centro Aragonés de València

El Centro Aragonés tiene hoy alrededor de 500 socios, la mayoría procedentes de Teruel. Casi la mitad tienen “contacto diario” con el Centro. Otros “se vuelcan una o un par de veces al año, sobre todo por San Jorge y el Pilar”. “Es como aquello de que te vas del pueblo y, aunque sea una vez al año, acudes a las fiestas, a ver a los familiares y la casa; para mucha gente, el Centro Aragonés es esa casa del pueblo”, resume Ricardo Soriano, presidente de la entidad que reúne grupos de jotas, rondalla, coro, teatro y peñas. Él mismo es de un pueblo de la sierra de Albarracín. Su suegro, de incluso más cerca, de una localidad próxima a Barracas. “En una hora, una hora y cuarto, estás allí, así que es normal quedar a comer o almorzar con algún amigo y bajar después”, dice. Más información