Francisco Calabuig

La 'UCO' del cáncer: así trabaja el servicio de Anatomía Patológica de La Fe

Por los laboratorios de Anatomía Patológica del hospital Clínico, pasan cerca de 40.000 biopsias y 30.000 citologías al año, tomadas a pacientes de los departamentos del Clínico, de Gandia y Sagunt. Su trabajo consiste en analizar al detalle estas muestras mediante microscopios, escáneres y maquinaria de última tecnología con un único objetivo: poner nombre y apellidos concretos al tumor y aportar, además, sus datos biométricos para poder predecir su evolución y determinar el mejor tratamiento para revertirlo o contenerlo.