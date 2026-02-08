Francisco Calabuig

El testimonio de Mónica, Abdenour y Jéssica, tres migrantes regularizados tras la dana

Tras la dana del pasado 29 de octubre, el barro no solo sacó a la luz la vulnerabilidad de las infraestructuras, sino también la de miles de vecinos invisibles que, pala en mano, ayudaron a reconstruir pueblos donde legalmente no existían. Según estimaciones de Oxfam Intermón, unas 41.000 personas migrantes malvivían sin papeles en la provincia de Valencia antes de la riada. De ellas, unas 23.000 han logrado regularizarse gracias a los procesos extraordinarios activados tras la catástrofe. Valencia ha sido, sin planearlo, el laboratorio de la regularización que ahora el Gobierno de España quiere extender a todo el país. Más información