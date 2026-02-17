David García Sebastiá / Alfons Garcia

Alfons Garcia: "Hay un proyecto global, autoritario y populista que no se esconde y que quiere cambiar el mundo"

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, inicia su videoanálisis de esta semana manifestando su envidia por la gestión de la emergencia por las últimas lluvias en la sierra de Cádiz “con coordinación entre las distintas instituciones, a pesar de ser de distintos partidos; con el presidente autonómico en el lugar de la desgracia desde el primer minuto y al lado de las víctimas después. Todo tan distinto a Valencia”. “Toda una lección”, señala el periodista, que también considera este caso un “antídoto de la política destructiva, esa que nos corroe cada día y que gira sobre la extrema derecha. Es ella la que domina el debate”, sentencia. Más información