Francesc Hernàndez

¿Por qué no hay -casi- flamencos en l’Albufera este año?

La imagen de determinados espacios de l’Albufera como el Racó de l’Olla llenos de flamencos fue, hace tres años y hace dos, portada de diversos medios. Aunque suele haber flamencos en l’Albufera, en 2022 y 2023 los hubo en cifras récord. En 2023, el balance arrojó unas cifras inéditas de 28.000 ejemplares, que acudieron en masa al Parc Natural ante el colapso ecológico de otros de sus hábitats prioritarios, como Doñana. Pero esa imagen no se repite este año. Observadores sobre el terreno han contabilizado no más de 4.000, todos ellos cerca del Mareny de Barraquetes Más información