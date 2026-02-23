Miguel Angel Montesinos

Vídeo | Una asociación personada en la causa abre las comparecencias en las Corts: "Los avisos fueron tardíos"

Han pasado 482 días desde la dana del 29 de octubre de 2024, 392 días desde que en las Corts se constituyera la comisión de investigación que analizara las actuaciones ante aquel temporal, 294 días desde que PP y Vox aprobaran el plan de trabajo y 260 días desde que las dos formaciones enmendaran su propuesta y lo cambiaran para incluir a las asociaciones de afectados por la catástrofe, en general, con el objetivo de que "todas" (un abanico amplio que ha generado polémica) intervengan, algo que han comenzado a realizar este lunes. Más información