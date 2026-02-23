Videoanàlisis d'Isabel Olmos: "Cal aprendre del 23F davant l'avanç de l'extrema dreta"
La subdirectora de Levante-EMV recorda que hui es complixen 45 anys del fallit Colp d'estat a la jove democràcia espanyola en el Congrés dels Diputats per part d'Antonio Tejero, Alfonso Armada i Jaime Milans del Bosch. En la seua reflexió, Olmos recorda 'com de dur que va ser viure tantes dècades de dictadura i els nombrosos drets aconseguits en igualtat, laborals, identitaris i de tota mena des que Espanya és un Estat democràtic'. Más información
