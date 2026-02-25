Europa Press

La acusación particular de la dana señala que la investigación a Mazón era un "paso inevitable"

Declaraciones del abogado de la acusación particular y popular, Manolo Mata, que ha señalado, tras la petición de la jueza de la dana al TSJCV de investigar al 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la gestión de la dana que era un "paso inevitable" y considera que era el "momento justo". Mata ha indicado que "estamos ante la jueza del pueblo" y ha tomado una decisión que el pueblo "pedía": "Hay una sintonía total entre lo que espera la ciudadanía, las víctimas y la justicia". Otro abogado de la acusación particular, Gabriel Rodríguez, incidía en que "no basta con tener la razón, te la tienen que dar" .