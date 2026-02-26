Fernando Bustamante

Concentración de la PAH en València por las 3.000 personas sin ayudas al alquiler por falta de presupuesto

Cumplían los requisitos pero se han quedado sin las ayudas del alquiler porque la Generalitat Valenciana se ha quedado sin fondos para pagarlas. Esta es la situación de cerca de 3.000 personas (en concreto 2.969) y desde Juntes per l'Habitatge han protagonizado una protesta frente a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad desde donde aseguraron, sin embargo, que buscan las fórmulas para poder incluir a estas personas en las ayudas y "atender al 100% de los que cumplen requisitos". Más información