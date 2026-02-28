JM López

Migrantes con "papeles" tras 25 años: "No venimos a quitarle el trabajo a nadie"

Aplauden el proceso de regularización extraordinaria que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez porque ellos pasaron por lo mismo hace 25 años, con la regularización masiva de 2001 en España, impulsada por el gobierno popular de José María Aznar. Y solo tienen buenas palabras, tanto de aquel proceso como del que está en trámite. Se llaman Naira Ortiz (Venezuela), Mohamed Mboirick (Mauritania) y Flor Rodríguez (Ecuador) y quieren lanzar un mensaje claro ante un proceso que critican PP y Vox, a pesar de que fue con el PP en el Gobierno cuando su vida cambió. Más información