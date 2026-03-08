Teresa Domínguez

Intenta entrar con el coche en la manifestacion del 8-M

Un vehículo ha intentado acceder al recorrido de la marcha del 8-M. Desoyendo las indicaciones de la policía local, el conductor de un coche ha intentado entrar en contradirección en una de las calles por las que en ese momento pasaba la manifestación organizada con motivo del Día de la Mujer. Los agentes de la Policía Local de València han tenido que intervenir para evitar que el vehículo siguiera su marcha mientras hacía sonar el claxon. Todo lo sucedido, tal como ha podido saber este periódico, se ha registrado con cámaras para proceder posteriormente con su denuncia.