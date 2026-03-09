David García Sebastiá / Isabel Olmos

Isabel Olmos: "El ninguno de los discursos de estos días estamos viendo sobre la mesa a las mujeres de Irán"

Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, aborda en su videoanálisis semanal la manifestación celebrada ayer en València por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Tras participar en la misma, Olmos explica que el feminismo "tiene mucho que ver" con conflictos como los de Irán, Ucrania o Afganistán. En ese contexto, lamenta que en el Parlamento feminista celebrado en la ciudad faltara "un pronunciamiento claro y efectivo en favor de las mujeres iraníes", sentencia. También destaca, el olvido de otros conflictos en los que las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia, la represión y los bombardeos. Más información