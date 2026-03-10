Alfons Garcia / David García Sebastiá

Alfons García: "Los gobernantes valencianos cansan con este hábito de culpar a otra administración de todo lo que falla"

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, aborda la polémica por la decisión de bajar en Albal a los usuarios de Cercanías de las comarcas del sur de una a tres de la tarde por la masificación que provoca la mascletà. “La seguridad es lo primero y es bueno que se hayan adoptado medidas para evitar situaciones graves como las que se rozaron el año pasado. Ahora bien, las medidas hay que diseñarlas bien, sin improvisaciones”, afirma. Más información