Guardia Civil

Vídeo de la operación Custos Viridis de la Guardia Civil

Una operación a gran escala de la Guardia Civil se ha saldado con la desarticulación de varias redes de tráfico de residuos que utilizaban, entre otros, el Puerto de València. Se trata de la macrooperación «Custos Viridis», liderada por el instituto armado y desarrollada durante el año 2025 con la colaboración de 71 países y diversas organizaciones internacionales. Bajo la coordinación de Europol, solo en España, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha desarticulado 23 redes de tráfico ilícito de residuos y ejecutado operaciones contra el mercado ilegal de gases refrigerantes. Más información