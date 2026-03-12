Secciones

Juan Luis Gandía gana las elecciones al Rectorado de la Universitat de València

JM López

JM López

València
El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Juan Luis Gandía, ha ganado esta noche las elecciones al Rectorado de la Universitat de València. Lo ha hecho en una votación en segunda vuelta frente a la otra candidatura que pasó a la segunda fase, la de la hasta ahora vicerrectora de Internacionalización, y de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Ángeles Solanes. Gandía, que tiene por delante un mandato de seis años, es decir, hasta 2032, ha recibido el 58,63% de los votos frente al 41,41% que han ido para Solanes. Más información

