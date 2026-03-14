José Manuel López

Sara Peña, valenciana de 33 años: "Sin la ayuda de la familia, estaría malviviendo en un estudio"

De viernes a martes, vive con su pareja en un piso heredado en el barrio de Valterna en Paterna, en copropiedad con su hermano, a quien paga la mitad de lo que ingresarían ambos si lo alquilaran a otras personas. "Es una situación superprivilegiada tener un piso en copropiedad -confiesa-. Es una realidad que mi generación, sin la ayuda de nuestras familias, no podríamos dar los primeros pasos".