Miguel Angel Montesinos

José Antonio Sobrino, experto en teledetección: "Las imágenes de satélite mandan ante las opiniones”

Cuando se dice que una imagen vale más que mil palabras, no se suele pensar en las imágenes tomadas, desde el aire, por los satélites. Pero esas, también, valen más que mil palabras, y que mil opiniones. Así lo cree el físico por la Universitat de València y premio Rei Jaume I de Protección Ambiental en 2019 José Antonio Sobrino, que ve ese tipo de imágenes a diario. No solo las ve, también las estudia, las analiza, las compara y las usa para crear mapas, mapas que alertan del crecimiento urbano en pocas décadas, del efecto isla de calor de las ciudades o del crecimiento de las áreas afectadas por los grandes incendios forestales. La teledetección es ciencia, y ante la ciencia, recalca, no cabe la opinión, ni el negacionismo.