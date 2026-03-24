David García Sebastiá / Alfons Garcia

“En el caso de la cofradía de Sagunt no se trata de pedir venganza, sino de exigir responsabilidades a los poderes públicos cuando se vulneran derechos constitucionales"

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, dedica su videoanálisis de esta semana a la decisión de la cofradía de la Sang de Sagunt, que organiza la Semana Santa en esta ciudad, de mantener el veto a la participación de las mujeres como cofrades, algo que califica de “intolerable en 2026”. La posición, añade, “ha de ser contestada por las autoridades públicas”. Más información