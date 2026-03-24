Secciones

Es noticia
Cierre Marisquería BolosZAL ValènciaTiempo Semana SantaRedadas NulesFallas atrasadasFiestas Font de la FigueraRetraso trenesAzul GeneralitatPasaporte animalOferta foto Ofrenda
instagramlinkedin
“En el caso de la cofradía de Sagunt no se trata de pedir venganza, sino de exigir responsabilidades a los poderes públicos cuando se vulneran derechos constitucionales"

“En el caso de la cofradía de Sagunt no se trata de pedir venganza, sino de exigir responsabilidades a los poderes públicos cuando se vulneran derechos constitucionales"

David García Sebastiá / Alfons Garcia

“En el caso de la cofradía de Sagunt no se trata de pedir venganza, sino de exigir responsabilidades a los poderes públicos cuando se vulneran derechos constitucionales"

David García Sebastiá

Alfons Garcia

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, dedica su videoanálisis de esta semana a la decisión de la cofradía de la Sang de Sagunt, que organiza la Semana Santa en esta ciudad, de mantener el veto a la participación de las mujeres como cofrades, algo que califica de “intolerable en 2026”. La posición, añade, “ha de ser contestada por las autoridades públicas”. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents