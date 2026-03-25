Minerva Mínguez

Retenciones kilométricas en la V-31 al retrasarse las obras en la Pista de Silla

Unas obras en la V-31, más conocida popularmente como Pista de Silla, cuya finalización se ha retrasado (estaba prevista a las 6.00 horas) están provocando esta mañana de miércoles, 25 de marzo, un auténtico colapso de circulación en el área metropolitana de València, donde las retenciones son kilométricas y que han llegado a cortar la V-31 en ambos sentidos, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). A las 9.35 horas, la Pista de Silla en sentido Alicante ha quedado abierta. Más información