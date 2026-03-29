Germán Caballero

Celebración del Domingo de Ramos en Sagunt tras el polémico veto a las mujeres

Sagunt ha celebrado hoy su tradicional Domingo de Ramos en plena polémica por el veto a la entrada de mujeres en la cofradía que impulsa la Semana Santa desde hace más de cinco siglos en la capital del Camp de Morvedre. Mientras el Gobierno estudia la retirada del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional para esta festividad y el Ministerio de Igualdad prepara su denuncia ante la Fiscalía, cientos de saguntinos han acompañado con sus palmas y sus ramos de olivo el paso con Jesucristo montado en un burrito que representa su entrada en Jerusalén.