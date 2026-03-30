Francisco Calabuig

Catalá descarta ser candidata a la Generalitat y confirma que se presentará a la reelección como alcaldesa de València

Ante las preguntas de los medios sobre si su nombre podría figurar en las listas autonómicas, la alcaldesa ha sido tajante: "Mi destino es la alcaldía de València". Catalá ha subrayado que ser la primera autoridad municipal de la ciudad representa su "mayor honor", descartando así cualquier movimiento hacia otras instituciones. "No me voy a mover ni un milímetro. Mi sueño y mi mayor honor es ser alcaldesa de València y quiero seguir siéndolo", afirmó con rotundidad. Más información