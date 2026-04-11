Alicia Mira, profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante, habla sobre el papel del rey Felipe VI
La investigadora en historia de la imagen de la monarquía en la España contemporánea considera que el perfil del monarca responde al modelo de las monarquías europeas actuales Más información
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