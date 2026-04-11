Secciones

Es noticia
Tiempo ValenciaCostes guerraAgresión PicassentGuerra esmorzaretFestivales ArtsMuralla islámicaFallas MontroiPantalán Sagunt
instagramlinkedin
Alicia Mira, profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante, habla sobre el papel del rey Felipe VI

Alicia Mira, profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante, habla sobre el papel del rey Felipe VI

Alicia Mira, profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante, habla sobre el papel del rey Felipe VI

RRSS WhatsAppCopiar URL

La investigadora en historia de la imagen de la monarquía en la España contemporánea considera que el perfil del monarca responde al modelo de las monarquías europeas actuales Más información

Tracking Pixel Contents