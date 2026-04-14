Alfons Garcia, sobre Llorca: “El discurso es diferente, sí, pero a uno le gustaría ver hechos diferentes y no dependencia ultra”

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, hace balance de la era Pérez Llorca en la Generalitat en su videoanálisis de esta semana y pone el foco en la diferencia entre las palabras y los hechos. “El discurso es diferente, sí, pero a uno le gustaría ver hechos diferentes y lo que ve es el mantenimiento de la dependencia ultra (los perdedores en Hungría) y decisiones difíciles de entender con un asunto tan importante como el de la dana”, afirma.

El periodista argumenta que las formas y las palabras son otras, distintas al periodo anterior, con Carlos Mazón. “El mensaje recurrente de Llorca es que él está para resolver problemas y no para poner cartuchos de dinamita política”, señala el periodista. “Están bien las palabras”, dice, pero a continuación las pone en contraste con algunos “hechos” de las últimas semanas. Cita la proposición con Vox para “apretar las tuercas a los inmigrantes sin papeles”, otra para la protección de los vestigios franquistas.

“Vemos -añade- que ha publicado un nuevo currículum de Bachillerato que orilla a los escritores catalanes, como si su idioma fuera otro. Y que el Consell se ha retirado del proyecto del centro dedicado a Raimon planeado en el convento de Santa Clara de Xàtiva. Y también, que cuatro de los técnicos de refuerzo del juzgado de Catarroja que instruye el caso de la dana van a dejar su puesto”.

Noticias relacionadas

Catalá y la justicia

Alfons Garcia se refiere asimismo a la apertura de diligencias sobre la alcaldesa de València, María José Catalá (PP) y subraya que este paso judicial “ya supone titulares y ríos de tinta, que es una especie de condena anticipada”. Y razona al respecto: “La justicia, al final, de una u otra manera, acaba cayendo sobre unos colores y otros, y todos se sienten perseguidos cuando les toca”.