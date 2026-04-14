Paterna conmemora el Día de la República en un homenaje en el "paredón de España"
Este 14 de abril se cumplen 95 años d ela proclamación de la II República y este aniversario ha marcado el acto que, cada año, acoge el llamado 'paredón de España' en Paterna, el paredón de fusilamiento donde se calcula que el régimen franquista fusiló a más de 2.000 personas. La memoria de esas víctimas de la represión ha guiado, una vez más, el acto ya habitual desde hace años. Más información
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