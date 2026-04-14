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Paterna conmemora el Día de la República en un homenaje en el "paredón de España"

Paterna conmemora el Día de la República en un homenaje en el "paredón de España"

Miguel Angel Montesinos

Paterna conmemora el Día de la República en un homenaje en el "paredón de España"

Miguel Angel Montesinos

València
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Este 14 de abril se cumplen 95 años d ela proclamación de la II República y este aniversario ha marcado el acto que, cada año, acoge el llamado 'paredón de España' en Paterna, el paredón de fusilamiento donde se calcula que el régimen franquista fusiló a más de 2.000 personas. La memoria de esas víctimas de la represión ha guiado, una vez más, el acto ya habitual desde hace años. Más información

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