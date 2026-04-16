Redacción Levante / STEPV

Los sindicatos que han esperado y exigido la presencia de la consellera y el secretario autonómico en la reunión sobre salarios

La tensión ha comenzado nada más entrar en la sala, cuando los sindicatos de Educación que forman parte de la plataforma reivindicativa -STEPV, UGT, CCOO y CSIF-, llamados a negociar en una convocatoria firmada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, han visto que este no presidía la mesa. Tampoco la consellera, Mari Carmen Ortí, aunque no lo hizo en anteriores convocatorias. La consellera tenía agenda en la Santa Faz de Alicante antes de las 8 de la mañana y, el secretario autonómico, en el Acto Inaugural del Evento Educativo de la Editorial Santillana a las 10 de la mañana. En su lugar, ha asistido el director general de Personal Docente, Pablo Ortega. Más información