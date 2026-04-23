"The Subversive Stitch" la exposición de María Carbonell llega al Centre del Carme
De lo doméstico a la resistencia. De lo íntimo a lo reivindicativo. De la importancia de la lucha de las sufragistas británicas a inicios del siglo XX a la de los movimientos del femenismo contemporáneo, desde el #MeToo a colectivos como Las Tesis, Pussy Riot o Femen. Y todo ello con el bordado y el arte textil como "puente". Esos son los puntales bajo los que abre sus puertas desde mañana y hasta el 28 de junio en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) la exposición 'The Subversive Stich' de la artista murciana Maria Carbonell Más información
Últimos vídeos
EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ