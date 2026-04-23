Carles Llorca

"The Subversive Stitch" la exposición de María Carbonell llega al Centre del Carme

De lo doméstico a la resistencia. De lo íntimo a lo reivindicativo. De la importancia de la lucha de las sufragistas británicas a inicios del siglo XX a la de los movimientos del femenismo contemporáneo, desde el #MeToo a colectivos como Las Tesis, Pussy Riot o Femen. Y todo ello con el bordado y el arte textil como "puente". Esos son los puntales bajo los que abre sus puertas desde mañana y hasta el 28 de junio en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) la exposición 'The Subversive Stich' de la artista murciana Maria Carbonell Más información