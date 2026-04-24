Fernando Bustamante

El cinturón verde de l’Albufera, pendiente de las obras de sobreelevación de la pista de Silla

Se trabaja todavía en cerrar el modelo de gestión, pero lo que ya se sabe es que una comisión interadministrativa, de la que formarán parte el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, dirigirá la ejecución del Plan de recuperación postdana de l'Albufera. Así lo han indicado los responsables del Ministerio de Transición Ecológica, que han diseñado un organigrama para coordinar la inversión de 132 millones de euros de un Parc Natural en fragil equilibrio que puso en entredicho la dana del pasado octubre de 2024.