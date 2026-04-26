Miguel Angel Montesinos

José María Tomás presenta candidatura a las elecciones del Colegio Territorial de Arquitectos de València

José María Tomás encabeza una de las tres candidaturas que se han presentado a las elecciones del Colegio Territorial de Arquitectos de València (CTAV).Con más de cuarenta años de trayectoria profesional y aportaciones a la ciudad como el nuevo pabellón de Feria Valencia o la reforma de la plaza de la Reina, Tomás advierte de la precarización de los profesionales derivada de los bajos honorarios que marcan unas licitacines públicas que "se han convertido en subastas". Aboga por una intervención activa en el problema de la vivienda asequible, analiza temas urbanísticos clave como la reforma de la plaza del Ayuntamiento y la futura Estación Central de Valencia. Asegura que el relevo en el CTAV es "inaplazable".