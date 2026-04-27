Alfons Garcia: “Dejar espacios oscuros, sin luz, en los grandes casos judiciales, no ayudará ni a la justicia ni a la política”

“Me estoy convirtiendo en conspiranoico”, afirma, con ironía, el subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia en su videoanálisis de esta semana. Comienza su repaso político con el intento de atentado contra Trump, sobre el que concluye que “nos vuelve a mostrar una atmósfera de violencia y odio que nos contamina”.

El periodista se refiere después a la agenda judicial más próxima. “Tenemos lo de la Kitchen, con los reiterados ‘no me consta’ de todos los mandos del PP que pasan por la Audiencia Nacional”, afirma, recursos muy recurridos de los testigos tras una instrucción que rechazó entrar en las conexiones políticas de lo que pasó a los papeles de Bárcenas. “No ayuda ni a la justicia ni a la política, porque lo que queda es mucho material para conspiranoicos”, señala.

Después está lo de Ábalos en “su semana grande”, de la que difícilmente va a salir “bien parado”. Y está la efeméride del año y medio de la dana. “El juzgado ha ido con una velocidad no siempre empleada en la justicia, pero pesa sobre este caso la posibilidad de que no todo se investigue y queden zonas ocultas con respecto a la actuación de la Generalitat y su presidente entonces”. Lo dice, subraya el subdirector del periódico, después de que el TSJ haya vuelto a aclarar que no hay razón para investigar a Mazón. “Dejar espacios oscuros, sin luz, no ayudará ni a la justicia ni a la política, solo a dar alas a conspiraciones y los contubernios”, insiste Alfons Garcia.

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El videoanálisis también da una pincelada sobre el asunto de los últimos días: la prioridad nacional.