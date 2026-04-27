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El exjefe de Bomberos, José Miguel Basset, denuncia que la Generalitat ha intentado responsabilizar a los técnicos por la dana

"A dos semanas de la dana, algunos compañeros de la Conselleria me avisaron de que habría dos responsables y uno de ellos sería yo". Así se ha pronunciado el que fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, al ser preguntado por el diputado Alberto Ibáñez si los políticos han intentado responsabilizar a los técnicos por la gestión de la dana. Más información