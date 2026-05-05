Redacción Levante-EMV

Radiografía del brote de hantavirus en un barco con destino a Canarias

El 'Hondius' –el barco en el que se ha detectado un brote de hantavirus que ha causado la muerte de tres personas y que de momento se encuentra confinado en aguas de Cabo Verde– no es un crucero al uso: ofrece una expedición, sobre todo para fotógrafos de la naturaleza y aficionados a la biología y la aventura, con precios exclusivos. Los itinerarios más cortos que realiza este barco, de bandera de Países Bajos, cuestan más de 8.000 euros, mientras que los grandes trayectos, los que incluyen las Malvinas, Georgia del Sur o la Antártida, pueden alcanzar los 21.000 euros por persona.

La compañía, Oceanwide Expeditions, está especializada en viajes a zonas remotas como la Antártida, las Georgias del Sur o el Ártico. Tiene capacidad para 170 pasajeros y 71 tripulantes, incluidos 13 guías especializados y un médico de a bordo.