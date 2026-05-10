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Así ha sido la evacuación de la valenciana y el resto de españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus

La evacuación de la valenciana y el resto de pasajeros españoles del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se ha saldo con éxito y, tras ellos, que ya se encuentran en el avión que los lleva a Madrid, han salido del barco un grupo de personas de Países Bajos y otras nacionalidades europeas.

Varios autobuses de la Unidad Militar de Emergencias esperan en la explanada del puerto a los pasajeros para trasladarlos hasta el aeropuerto