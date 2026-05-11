JM López

Una marea de docentes llena la Plaza de la Virgen el primer día de huelga

La manifestación central de la primera jornada de huelga de docentes de la educación pública valenciana se preveía masiva y así está siendo. Desde mucho antes del mediodía, ya había comenzado a llegar profesorado ataviado con camisetas reivindicativas y portando pancartas a los alrededores de la Estación del Norte de València. La marcha ha comenzado ahora desde la plaza de San Agustín, y tiene su réplica en sendas convocatorias en Alicante, Castelló y Elche.