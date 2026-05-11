Marta Rojo

Sara Campos, madre y profesora, en el CEIP Cervantes sobre la huelga de Educación

Aunque muchas familias de alumnos de Segundo de Bachiller no podían, estos días, ocultar su preocupación por la evaluación de sus hijos e hijas, entre quienes no se juegan el acceso a la universidad el tono es diferente. Sara Campos es profesora de instituto y también familiar de alumno. Como docente y como madre, ha acudido a las puertas del CEIP Cervantes de València con una camiseta reivindicativa con un lema en defensa de la educación pública.