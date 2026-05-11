JM López

Los sindicatos esperan un "alto seguimiento" en una huelga de profesores "histórica"

Tranquilidad en el kilómetro cero de una huelga histórica de profesores, un paro como no se ha visto en cuatro décadas. Cuatro de los cinco sindicatos que dan apoyo a la huelga han convocado a los medios a las puertas del IES Lluis Vives de València. Son el STEPV, CSIF, UGT y CCOO. En el centro, coinciden, han entrado muy pocos docentes más allá de los que están movilizados como servicios mínimos. Han pegado carteles reivindicativos en la verja del instituto y han atendido a los medios. Mientras, algunos alumnos, sobre todo de Segundo de Bachiller, iban entrando al instituto.