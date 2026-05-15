La Delegación de Defensa de València premia a los tres estudiantes valencianos finalistas de la 13ª edición del concurso literario Carta a un militar español

La Delegación de Defensa en València ha acogido este jueves el acto de reconocimiento a los tres estudiantes de Secundaria valencianos finalistas de la 13ª edición del concurso Carta a un militar español, que este año tenía como lema 'Plus Ultra: la audacia cruza horizontes”, en honor al valor y compromiso de los primeros pilotos españoles en realizar travesías transoceánicas en vuelos casi precarios que conectaron Europa con América del Sur y más tarde con Filipinas y África, dibujando lo que hoy serían las principales aerolíneas comerciales a nivel mundial.

En esta edición, han participado 36 colegios valencianos -es la provincia con mayor número de participantes de toda España- y las tres cartas finalistas son las escritas por dos chicas y un chico de tres centros escolares distintos. La ganadora, que participará en la final nacional junto con el resto de ganadores provinciales, ha sido Youxin Jiang, alumna de 4º curso de la ESO del Complejo Preuniversitario Mas Camarena (Paterna), con la carta titulada 'Alas de acero, vuelo sincero', y los finalistas han sido Lleonard Oliver Gómez, también de 4º curso de la ESO del Colegio Sagrada Familia Patronato de la Juventud Obrera (València), e Inés Varea Castelló, de 4º curso de la ESO del Colegio Juan XXIII (Burjassot).

El acto, presidido por el delegado de Defensa en la C. Valenciana, el coronel Ángel Adán García, ha comenzado con un izado de bandera y al mismo han asistido más de 230 estudiantes de ESO, Bachiller y FP de 24 de los 36 centros participantes.

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