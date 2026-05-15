Marta Rojo / J.M. López

Los manifestantes entran en la plaza del Ayuntamiento, con performance sobre la muerte de la educación pública

Ya ha llegado la cabecera de la manifestación a la plaza del Ayuntamiento. Antes que la pancarta principal, antes incluso que los músicos, marchaba un grupo de personas vestidas de negro, algunas con velos de dolientes. Son un grupo de docentes de varios institutos de Benicalap que, en el IES Benicalap, hicieron una performance para representar la “muerte” de la educación pública por todas las carencias que acumula el sistema. “La cosa se ha ido extendiendo”, reconoce Lluisa. Tanto que han sido la cabecera oficial de la marcha. Acaban de entrar en la plaza del Ayuntamiento y se han tirado a tierra. Luego han dejado flores sobre la tumba de la educación.