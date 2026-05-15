Marta Rojo

Músicos por la educación pública, la otra asamblea de docentes en la manifestación de educación de València

Después de la cabecera de la marcha, dos o tres decenas de músicos con diferentes instrumentos van tocando. Tocan a tempo y suenan bien, sobre todo teniendo en cuenta que se acaban de conocer. Se organizaron vía WhatsApp y consiguieron movilizar a 530 personas solo por ese canal, músicos amateurs, profesores de música y profesores músicos, pero también alumnos e hijos de docentes. Se dieron cita a las 11 de este viernes en el centro de València y ha sido entonces cuando se han dado cuenta de que eran muchos más. “Pero tenemos un repertorio común”, dice Paloma, que ha venido de Banyeres de Mariola. Toca el violonchelo pero hoy toca los platos. A su lado va Silvia, de València, con su hija, que también va tocando en primera línea.