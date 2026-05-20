José Manuel López

Así es por dentro una reunión entre conselleria de educación y los sindicatos

La conselleria de Educación haya dado por finalizada la reunión de este miércoles al negarse los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial -STEPV, CSIF, CCOO y UGT, que convocan el paro, y ANPE, que lo apoya- a firmar la propuesta.

Posteriormente, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que la "puerta" de su departamento "sigue abierta", pero ha insistido en que la propuesta que la Generalitat ha realizado a los sindicatos para llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida es "la mejor". "Lo que se ha rechazado hoy es convertir la educación pública valenciana en la mejor de toda España".