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La toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de València

La toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de València

Francisco Calabuig

La toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de València

Francisco Calabuig

València
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El recién nombrado rector de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, ha tomado posesión este miércoles en un acto institucional con gran asistencia de autoridades políticas, civiles, religiosas y militares. Una cita en el engalanado Paraninfo del Centro Cultural de La Nau de la UV, que ha servido para que Mavi Mestre ceda el testigo a su sucesor de la mano del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

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