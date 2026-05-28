Directo: Joan-Carles Martí entrevista a Juanfran Pérez Llorca / Redacción Levante-EMV

Directo: Joan-Carles Martí entrevista a Juanfran Pérez Llorca

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, protagoniza esta mañana un encuentro organizado por la Universidad Cardenal Herrera CEU, con la colaboración de las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana -Levante-EMV, Mediterráneo e Información- en el que repasará algunos de los principales asuntos de actualidad política, económica y social que marcan la agenda valenciana.

La jornada, que se celebra en formato desayuno informativo, cuenta con una entrevista conducida por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, en un diálogo abierto que servirá para analizar el momento político de la Comunitat Valenciana y los retos a los que se enfrenta el Consell en una legislatura marcada por cuestiones como la financiación autonómica o la reconstrucción tras la dana, entre otros.