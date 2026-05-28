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La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, explica el dispositivo para la PAU y recuerda las sanciones a los profesores que incumplan sus obligaciones

La comisión gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se ha propuesto evitar a toda costa las chuletas y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los exámenes que empiezan el próximo martes. Por ello, ha puesto en marcha un plan para detectar todo tipo de dispositivos electrónicos con conexión al exterior como teléfonos, relojes, pinganillos o gafas inteligentes. Y lo hará por primera vez con detectores de frecuencia que desplegará por todas las clases.