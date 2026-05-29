Marta Rojo

Profesores en huelga sacan las aulas a la calle en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

La escena es inusual. El lago de la Ciudad de las Artes y las Ciencias está, este final de mayo, ya seco para el montaje de los escenarios de los diferentes festivales de música que se van a celebrar en las próximas semanas. En la pasarela entre el Museo de las Ciencias y el Umbracle, de pronto, decenas de pupitres, sillas y pizarras. Las llevaban profesores vestidos con las ya características camisetas verdes en defensa de la educación pública y chalecos reflectantes con lemas como “docent treballant en precari”. Son docentes de la enseñanza pública valenciana en huelga que este viernes han decidido sacar las aulas a la calle como protesta por el bloqueo de la negociación para acabar con el paro indefinido.

“Enciende el aire acondicionado”, “me quemo”, “¿dónde nos sentamos?”. Con estas frases han ido llegando los profesores reconvertidos por un día en alumnos y ha dado comienzo una acción reivindicativa que tenía, también, mucho de performance.

Mientras, decenas de curiosos han pasado por este foco de la València turística, donde se han encontrado con una clase magistral. Pero, sobre todo, con una protesta. De hecho, el “contenido” de la clase ha sido la lectura de un manifiesto reivindicativo. Más información