Laura Ballester

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Decenas de personas acampan en plena plaza de la Virgen de València en apoyo a la huelga educativa.

"La iniciativa parte de un grupo de docentes que estamos hartas de esperar, de ir al ritmo de Conselleria". Así explica uan de las organizadoras por qué un grupo de decenas de profesores ha decidido acampar en la plaza de la Virgen esta noche. La idea es no moverse hasta que la negociación sea real y efectiva. "Conselleria se está burlando de nosotros". Más información